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ضبط محل لبيع لوازم الأحذية وآخر لبيع الحقائب في دمشق يتعاملان بغير الليرة السورية

تمكنت إدارة الأمن الجنائي بعد التحري والمتابعة من ضبط محلين في مدينة دمشق يتعاملان بغير الليرة السورية المحل الأول معد لبيع لوازم وتصنيع الأحذية والثاني معد لبيع الحقائب الجلدية والأحذية ومستلزمها .

تم توقيف صاحبي المحلين وهما المدعوان ( م. ع ) و( ي . م )، وبتحري المحلين بحضور الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي عثر فيهما على مجموعة من الوثائق والمستندات مدون فيها أعمالهما وتعاملاتهما بغير الليرة السورية

تمت مصادرة عملات أجنبية متنوعة من المحلين، ومبلغ مالي بقيمة / 1.745.000/ مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ليرة سورية من المحل الأول، ومبلغ مالي بقيمة / 514.400/ خمسمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة ليرة سورية من المحل الثاني، وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما ببيع البضائع بالدولار الأمريكي .


تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي .