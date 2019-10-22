«حماس» تؤيد عدوان أردوغان على سورية: نأمل أن يحقق أهدافه!
النظام التركي أعلن احتلال 1500 كلم مربع والجيش يواصل انتشاره في الجزيرة ومنبج
البرلمان المصري يستقبل سفير سورية لدى القاهرة بالتصفيق
«الحزام والطريق»: الصين تعبّد بالحديد طريقاً حريرياً يمتد إلى زعامة العالم
الرئيس الأمريكي: إسرائيل و الاردن طلبتا منا الحفاظ على القوات الأمريكية في سورية
“التايمز”: أدلة متزايدة على شن أردوغان هجمات بالفوسفور شمالي سورية
الدفاع الأمريكية: سنبقي على عدد من جنودنا قرب حقول النفط شرق الفرات
الخارجية الإيرانية ترفض إقامة تركيا لمواقع عسكرية في شمال سورية
مصدر ميداني: أرتال للجيش العربي السوري إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة
النظام التركي يحتل رأس العين
تهجير 4 آلاف سوري إلى العراق
جميع الحقول النفطية والغازية في الرقة و حماة و حمص باتت محررة
رأس العين في مرمى الأسلحة المحرمة.. والأمم المتحدة تشاهد فقط
النظام التركي يواصل عدوانه والجيش يتصدى لإرهابيي أردوغان بريف الحسكة
العفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب “جرائم حرب” بسورية

ضبط دقيق تمويني ضمن منشأة بمدينة حسياء الصناعية

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص بالتعاون مع الجهات المختصة كمية 1160 كغ من الدقيق التمويني داخل منشأة لتصنيع رقائق بسكويت البرشام في المدينة الصناعية بحسياء.


وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أن الدقيق التمويني كان موضوعاً ضمن أكياس تحمل ماركات مختلفة مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بعد إجراء التحاليل المطلوبة والتأكد من نوعية الدقيق وإحالته إلى الجهات المختصة لمعرفة مصدر المادة.


وبيّن اليوسف أنه تمت مصادرة كامل الكمية وتسليمها إلى فرع المؤسسة السورية للحبوب في حمص واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة .