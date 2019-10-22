ضبط دقيق تمويني ضمن منشأة بمدينة حسياء الصناعية

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص بالتعاون مع الجهات المختصة كمية 1160 كغ من الدقيق التمويني داخل منشأة لتصنيع رقائق بسكويت البرشام في المدينة الصناعية بحسياء.



وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أن الدقيق التمويني كان موضوعاً ضمن أكياس تحمل ماركات مختلفة مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بعد إجراء التحاليل المطلوبة والتأكد من نوعية الدقيق وإحالته إلى الجهات المختصة لمعرفة مصدر المادة.



وبيّن اليوسف أنه تمت مصادرة كامل الكمية وتسليمها إلى فرع المؤسسة السورية للحبوب في حمص واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة .