صواعق البرق تقتل أكثر من 107 أشخاص في الهند

قتل ما لا يقل عن 107 أشخاص أمس، جراء صواعق برق في شمال وشرق الهند، وذلك خلال المراحل الأولى لهبوب الرياح الموسمية السنوية.



ولقي نحو 83 شخصاً مصرعهم في ولاية بيهار في شرق البلاد، بعدما أصابتهم الصواعق، في حين أن 24 آخرين قتلوا في ولاية أوتار براديش الشمالية.



وصرح مصدر مسؤول أن عشرات غيرهم أصيبوا بسبب الصواعق، وفقاً لـ "فرانس برس".



وقال وزير إدارة الكوارث في ولاية بيهار "لاكشميشوار راي": "إن هذه الحصيلة اليومية هي الأعلى بين تلك المسجلة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الضحايا كانوا من المناطق الشمالية والشرقية المعرضة للفيضانات في بيهار.



وحذر من أن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بانتظار وصول تقارير من المناطق الداخلية للولاية.