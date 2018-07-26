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صفات الشخص العنيد وكيفية التعامل معه ؟؟

** الأشخاص في حياتنا مختلفو الطباع ،وعلينا آلانتعامل معهم بطريقة واحدة ،بل كلٌّ حسب طريقته بالتفكير؛ ونحن كثيراً مانصادف أشخاصاً عنيدين بطبعهم ،وصفاتهم تكون واضحة أمامنا


من هذه الصفات :

1-  الشخص العنيد لايقبل أن يُقال عنه عنيد

2- يرفض أن يوجه له اللوم

3-  يعمد إلى تجاهل الكلام الذي لايعجبه

3- غالباًمايكون سيء الظن

4- يتمسك بآرائه سواء كانت صحيحة أم خاطئة


والتعامل مع الشخص العنيد ينبغي أن يكون عاطفياً، لأن التعامل معه بالمنطق لن يُجدي نفعاً، وهنالك عدة طرق للتعامل معه وهي:


1- الحفاظ على الهدوء وعدم الإنفعال


2 - عدم القول له بأنه مخطئ وعدم الإفصاح له بعناده


3- عدم إظهار التذمر من سماع حديثه


4- عدم اعتبار عناده على أنه أمر شخصي


5-  الإصغاء له حتى ينتهي حديثه


6- عدم فرض الآراء عليه وإلزامه بها

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