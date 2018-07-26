صفات الشخص العنيد وكيفية التعامل معه ؟؟

** الأشخاص في حياتنا مختلفو الطباع ،وعلينا آلانتعامل معهم بطريقة واحدة ،بل كلٌّ حسب طريقته بالتفكير؛ ونحن كثيراً مانصادف أشخاصاً عنيدين بطبعهم ،وصفاتهم تكون واضحة أمامنا





من هذه الصفات :



1- الشخص العنيد لايقبل أن يُقال عنه عنيد



2- يرفض أن يوجه له اللوم



3- يعمد إلى تجاهل الكلام الذي لايعجبه



3- غالباًمايكون سيء الظن



4- يتمسك بآرائه سواء كانت صحيحة أم خاطئة





والتعامل مع الشخص العنيد ينبغي أن يكون عاطفياً، لأن التعامل معه بالمنطق لن يُجدي نفعاً، وهنالك عدة طرق للتعامل معه وهي:





1- الحفاظ على الهدوء وعدم الإنفعال





2 - عدم القول له بأنه مخطئ وعدم الإفصاح له بعناده





3- عدم إظهار التذمر من سماع حديثه





4- عدم اعتبار عناده على أنه أمر شخصي





5- الإصغاء له حتى ينتهي حديثه





6- عدم فرض الآراء عليه وإلزامه بها