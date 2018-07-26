صفات الشخص العنيد وكيفية التعامل معه ؟؟
** الأشخاص في حياتنا مختلفو الطباع ،وعلينا آلانتعامل معهم بطريقة واحدة ،بل كلٌّ حسب طريقته بالتفكير؛ ونحن كثيراً مانصادف أشخاصاً عنيدين بطبعهم ،وصفاتهم تكون واضحة أمامنا
من هذه الصفات :
1- الشخص العنيد لايقبل أن يُقال عنه عنيد
2- يرفض أن يوجه له اللوم
3- يعمد إلى تجاهل الكلام الذي لايعجبه
3- غالباًمايكون سيء الظن
4- يتمسك بآرائه سواء كانت صحيحة أم خاطئة
والتعامل مع الشخص العنيد ينبغي أن يكون عاطفياً، لأن التعامل معه بالمنطق لن يُجدي نفعاً، وهنالك عدة طرق للتعامل معه وهي:
1- الحفاظ على الهدوء وعدم الإنفعال
2 - عدم القول له بأنه مخطئ وعدم الإفصاح له بعناده
3- عدم إظهار التذمر من سماع حديثه
4- عدم اعتبار عناده على أنه أمر شخصي
5- الإصغاء له حتى ينتهي حديثه
6- عدم فرض الآراء عليه وإلزامه بها
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