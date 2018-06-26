صدور شروط الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين

أصدرت وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع أسس وشروط الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2018-2019 مبينتين أن قبول طلبات الترشح يبدأ في مديريات التربية بالمحافظات اعتباراً من الأول من شهر تموز القادم ويستمر لغاية السادس والعشرين منه.

وتتضمن شروط التسجيل حصول الطالب على معدل لا يقل عن 80 بالمئة في شهادة التعليم الأساسي أي مجموع درجات لا يقل عن 2480 علامة وألا يقل معدل مجموع درجات مادتي الرياضيات والعلوم عن 85 بالمئة 850 علامة وألا يتجاوز عمر الطالب 16 عاماً بتاريخ 1-10-2018.

ويخضع المتقدمون لاختبارات القبول بمراحلها الثلاث وتختص المرحلة الأولى بالاختبارات العقلية والمدرسية وتقام في مديريات التربية بالمحافظات والناجحون في هذه الاختبارات يتأهلون لاختبارات المرحلة الثانية والتي تتضمن “اختبارات الذكاء المتعددة” ويتأهل الناجحون في هذه المحطة لاختبارات المرحلة الثالثة التي تقام بطريقة “المقابلة الشخصية”.

ويتضمن المنهاج العلمي للمركز الذي أحدث عام 2009 المواد العلمية ذاتها في المدارس الثانوية العامة من حيث الخطوط العريضة لكن الاختلاف يكمن في آليات التدريس وطبيعة المنهاج حيث تعتمد على التعليم بمختلف سبله الالكتروني والتعاوني والبنائي وفي ختام كل جلسة علمية تكون هناك محطة تقييمية ويكون دور المدرس في الجلسات العلمية ميسراً أكثر منه ملقناً.

ومن أهم الخصوصيات العلمية للمركز المنهاج نصف المفتوح حيث يعتبر الكتاب المدرسي أحد المصادر العلمية التي يعتمدها الطالب ليتم استكمال بقية المعلومات من المراجع العلمية المعتمدة من مناهج المركز بهدف التدريب المستمر للطلاب على عملية البحث مع وجود إشراف أكاديمي من جامعة تشرين.

المصدر: سانا