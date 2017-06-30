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شويغو: الجيش السوري يحقق نجاحات مهمة قرب الحدود مع الأردن

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليق الاتصالات مع واشنطن في إطار مذكرة تفادي الحوادث في سماء سوريا بعد إسقاط التحالف مقاتلة في الرقة.

وأوضح في كلمة له خلال اجتماع بوزارة الدفاع، أن "روسيا وتركيا وإيران ينتهون من تجهيز وثائق تحدد حدود مناطق تخفيف التصعيد في سوريا ونظام المراقبة".

وأضاف شويغو أن "إجراءات التحالف تقتصر على المناطق المتفق عليها بالتنف جنوب سوريا وشرق الفرات من دون إنتهاكات".

وإذا أردف قائلاً "إن الجيش السوري يحقق نجاحات عسكرية مهمة جنوبي سوريا قرب الحدود مع الأردن، وفي محيط مدينة تدمر، وفي ريف حلب الشمالي الشرقي"، أكد في الوقت نفسه "أن الجيش السوري يتقدم بوتائر سريعة بمحاذاة الحدود السورية الأردنية، فيما يبقى نظام وقف إطلاق النار صامداً مع استمرار عملية المصالحة".

وكالات

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