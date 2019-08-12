شركة كلاشنكوف الروسية تكشف عن سيارة كهرباىية جديدة

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية مؤخرا عن مركبة كهربائية مميزة، طورتها لتعمل في منظومة "مشاركة السيارات" (car sharing) ضمن المدن والمناطق السكنية.



السيارة الجديدة تتميز وفقا لمطوريها، هو أنها آمنة ومدروسة بشكل لا يجعلها عرضة للاحتراق بسبب البطاريات كما في بعض السيارات الكهربائية الأخرى ، كما أن هذه السيارة ليست أول مركبة كهربائية تطورها، فخلال منتدى "الجيش-2019" الذي عقد مؤخرا في روسيا، استعرضت أيضا سيارة OVUM الكهربائية الجديدة، التي حصلت على أنظمة تعليق وفرملة متطورة.