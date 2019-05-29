شركة طيران سورية جديدة تستأجر 3 طائرات تمهيداً لبدء عملها

أعلن مجلس إدارة “شركة إيست ويست إيرلاينز” عن استئجار ثلاث طائرات من طرازي إيرباص وبوينغ تمهيداً لمباشرة رحلات الشركة قريباً.



وأكد مصدر مطلع في الشركة، أن “وزارة النقل” أوفدت لجنة إلى الأردن من “المؤسسة العامة للطيران المدني” لإجراء الكشف الفني على هذه الطائرات وتدقيق عقود الإيجار المتعلقة بها.



وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة هي الأخيرة التي يتطلبها حصول الشركة على أمر المباشرة بإقلاع الرحلات والذي من المتوقع حدوثه خلال فترة قريبة.



وعيّنت الشركة مؤخراً مروان جزائري مديراً تنفيذياً لها، وذلك ضمن متطلبات الحصول على الترخيص النهائي للعمل كمشغل جوي، وإطلاق رحلات الشركة في وقت قريب.



وصادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في كانون الأول 2018 على قرار الهيئة العامة للشركة برفع رأسمالها من 70 مليون إلى 500 مليون ليرة، وانتخاب ناصر محمد قيدبان مديراً عاماً للشركة لمدة 4 سنوات.



وتعود ملكية الشركة التي تأسست خلال 2017، إلى كل من عيسى حسن علي الذي كان يملك 75% من رأسمال الشركة، و سهام مصطفى علي 25% منها، لتصبح نسبتها مؤخراً 99.99% بموجب تنازل بين الطرفين، ليملك ميسر ميسر مارديني 0.1%.



وتعمل شركة طيران خاصة واحدة حالياً في سورية هي “أجنحة الشام للطيران” التي انطلقت 2007، إلى جانب شركة حكومية هي “مؤسسة الطيران العربية السورية”، المؤسسَة منذ 1946.



ويوجد أكثر من شركة طيران تسعى لمباشرة العمل خلال الفترة المقبلة، ولكنها لم تحصل حتى الآن على الترخيص النهائي للعمل.



الاقتصادي