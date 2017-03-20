شركة الطيران الإيطالية تلغي أغلبية رحلاتها بسبب اضراب مراقبين جويين

أعلنت شركة الطيران الايطالية ” اليطاليا ” إلغاء 40 بالمئة من رحلاتها المحلية والدولية اليوم بسبب اضرابات واسعة دعا إليها المراقبون الجويون في المطارات الإيطالية.



وذكرت وكالة فرانس برس أن ” موظفي النقل الجوي يعتزمون الاضراب لمدة 24 ساعة ”.



وتهدد شركة “اليطاليا” التي تعاني من منافسة قوية من شركات الرحلات المنخفضة الكلفة بتسريح 20 بالمئة من موظفيها وتخفيض مرتبات نحو ثلثهم ضمن خطة اعتبرتها النقابات غير مقبولة.



كما دعت النقابات إلى اضراب جديد في 5 نيسان القادم.



ويعتزم سائقو سيارات الاجرة في ايطاليا الاضراب يوم الخميس القادم بعد إضرابهم السابق في الشهر الماضي الذي استمر ستة أيام.

وكالات