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شركة آبل تستعد للإعلان عن جهازها الخارق الجديد

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء أن شركة آبل تستعد لإبهار العالم في الفترة المقبلة بطرحها لجهازها الجديد الداعم لشريحة الجيل الخامس.

قالت نيكي آسيان ريفيو، اليوم الأربعاء، إن شركة آبل تستعد لإطلاق أول مجموعة لها من آيفون الداعم للجيل الخامس.

ونقلت نيكي عن مصدر، قوله: "ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها شركة آبل iPhone 5G، سيكون هناك ثلاثة أصناف منها وقد حددت الشركة سقفا عاليا للمبيعات".
وأضاف نيكي نقلاً عن أربعة أشخاص على دراية بالخطة، بأن أجهزة آيفون الثلاثة الجديدة ستحمل شريحة مودم 5G صممتها شركة كوالكوم إنك.

وقال بعض المحللين إن مسألة تأخير تزويد هواتف الآيفون بمودمات 5G ليس بذلك الأمر الذي يمكن أن يؤثر كثيراً على موقع العملاق التكنولوجي أبل ولكن بالتأكيد ستحتسب عليها نقطة سلبية لصالح الشركات المنافسة.