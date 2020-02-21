شرطة دير عطية تلقي القبض على شخص أثناء محاولته سرقة محل معد لبيع الجوالات

أثناء قيام دورية من شرطة دير عطية في ريف دمشق بأداء المهام الموكلة إليها،ألقت القبض على شخص بالجرم المشهود أثناء خلعه الباب الخلفي لمحل معد لبيع الجوالات، تبين أنه يدعى ( ف . م )، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع شخص متواري على التخطيط لسرقة المحل المذكور، كما اعترف بإقدامهما على كسر زجاج عدة سيارات مركونة في شوارع دير عطية وسرقة مبالغ مالية وأشياء أخرى منها، حيث قاما باستئجار شقة سكنية متخذين منها مقراً للتحرك وممارسة نشاطهما الجرمي ولإخفاء المسروقات فيها .



تم استرداد بعض المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص ومتابعة البحث عن المتواري.



وزارة الداخلية السورية