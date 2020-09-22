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سوريا وروسيا توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا “ميخائيل أوليانوف”، أن شركة “روس آتوم” الروسية الحكومية وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الذرية في سوريا.

وقال أوليانوف، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر:”وقع المدير العام لشركة روس آتوم أليكسي ليخاتشيف ورئيس هيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور ابراهيم عثمان، مذكرة تفاهم على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التعاون في مجال التطبيقات غير الطاقية للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية”.

وبحسب ما أفادت وكالات روسية، فإن الهدف من تلك الاتفاقية هو استخدام التقنيات النووية غير المولدة للطاقة للأغراض السلمية والاستخدام في الطب النووي.

وذلك لتشخيص الأمراض الخطيرة وعلاجها، بالإضافة إلى مكافحة الحشرات التي تحمل عدوى خطيرة، ومكافحة الآفات في المحاصيل الزراعية وتعقيم المنتجات الغذائية والتنقيب عن المعادن، والعديد من الأمور الأخرى.

يذكر أن الدورة ال 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنعقد في مقر الوكالة في فيينا خلال الفترة من 21 وحتى 25 من شهر أيلول الجاري.