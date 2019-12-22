سوري يبتكر عنفة لإنتاج الطاقة واستثمارها بالتدفئة مباشرةً

ابتكر المهندس السوري ضياء العبد اللـه عنفة ريحيه بارتفاع يتجاوز 3 أمتار لإنتاج الطاقة واستثمارها مباشرة في التدفئة، مستنداً في ابتكاره إلى توفر الرياح بشكل كبير في فصل الشتاء.



وأكد الشاب الثلاثيني أن دافعه الأساسي لهذا الابتكار كان لمواجهة نقص موارد الطاقة وتأثيرات الأزمة التي ترتب عليها ساعات طويلة من التقنين الكهربائي وتكاليف مادية كبيرة خلال فصل الشتاء للتدفئة، إضافةً إلى دعم مسألة البحث عن مصادر الطاقة النظيفة والمجانية.



وعمل العبد اللـه على الربط بين العنفة ومدفأة مصممة خصيصاً لهذا الغرض من خلال الأسلاك النحاسية الكهربائية العادية، لافتاً إلى أن العنفة التي وضعها على سطح منزله في بلدة سليم بريف السويداء كما يشير هي من النوع الرأسي وآمنة الاستخدام وتعمل دون ضجيج بطريقة سحب الهواء ويصل إنتاجها إلى 800 واط ساعي بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وقوة الرياح فيها.



وأشار العبد اللـه إلى أنه استخدم لتصميم العنفة مادة الألمنيوم للأجنحة والحديد الصلب للجسور والأعمدة مع طلائها بالدهان لحمايتها من العوامل الجوية، إضافةً إلى تركيب حمايات لها من الصواعق كونها على ارتفاع عال وذلك بناء على دراسات بهذا الخصوص.



ووفقاً لما بينه العبد اللـه فإنه يمكن استخدام العنفة في تغذية المنزل بالكهرباء بعد إضافة مدخرات وبعض الدارات الإلكترونية مع إمكانية ربطها أيضاً مع أجهزة الطاقة الشمسية عند انخفاض الإشعاع الشمسي في فصل الشتاء لتسخين المياه.



ويسعى العبد الله خلال الفترة القادمة إلى تطوير مشروعه من خلال استخدام الطاقة الشمسية كنظام هجين في حال سكون الرياح لتكون بديلة عنها في تشغيل العنفة وتوليد الطاقة بحيث تكون التدفئة مستمرة دون انقطاع.



الجدير بالذكر أن المهندس ضياء العبد اللـه خريج كلية الهندسية الميكانيكية من جامعة دمشق عام 2013، ويعمل حالياً في الشركة العامة للكهرباء ويأمل بدعم ابتكاره وتعميمه لوضعه في خدمة أبناء بلده وتطبيقه ضمن المناطق الجبلية الأكثر استهلاكا للوقود وفي الوقت نفسه غنية بالرياح.