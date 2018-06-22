سقوط أرجوحة ينهي حياة طفلة

توفيت طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام وأصيب ثلاثة أطفال آخرين بحادث سقوط أرجوحة ألعاب بحديقة الخابور في مدينة الحسكة.

وذكر مصدر طبي في أحد مشافي الحسكة الخاصة أن أربعة أطفال أسعفوا مساء أمس جراء حادثة السقوط تراوحت حالتهم بين الخفيفة والمتوسطة وحالة واحدة تم نقلها إلى القامشلي لتلقي العلاج نظراً لشدة الإصابة.

وبيّن مدير الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب أن الطفلة (مياس خ) البالغة من العمر أربعة أعوام توفيت نتيجة الإصابة الحادة التي تسببت بنزف في منطقة الدماغ.

وتشهد الحدائق والمتنزهات العامة في مدينة الحسكة خلال الأيام الحالية إقبالا كبيرا من الأهالي وأطفالهم خلال عطلة الصيف.



المصدر: سانا