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سجن سائحة صينية لقيادتها السيارة ببطء

 

ألقت الشرطة البريطانية القبض على سائحة صينية عجزت عن تسديد غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني بعد ارتكابها مخالفة مرورية.

وقررت المواطنة الصينية كيا يونغ وان استئجار سيارة لزيارة أصدقائها في مدينة كنغستاون أبون هول. وفي الطريق، خالفت السائقة القوانين حيث قادت السيارة بسرعة 65 كيلومترا في الساعة، في شارع لا يُسمح بالقيادة فيه بسرعة تقل عن 112 كيلومترا في الساعة.

وألقت شرطة المرور القبض على السائحة لعجزها عن تسديد قيمة المخالفة. وقضت في السجن 15 ساعة قبل إطلاق سراحها، حيث صرحت بأن "معاملة رجال الشرطة كانت خشنة وغير رحيمة".

وقال أندريو ستيرلنغ محامي النيابة، إن شرطي مرور لاحظ نوعا من الشذوذ في أسلوب قيادة الفتاة لسيارتها، حيث كانت تتنقل من مسرب لآخر بشكل مفاجئ، كما استخدمت المكابح دون أي مبرر.

وأشار المحامي إلى أن الفتاة طلبت بنفسها من الشرطي اعتقالها لعدم امتلاكها مالا يكفي لدفع المخالفة.

 

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