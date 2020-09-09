زيادة الصادرات الصينية ثلاثة أشهر على التوالي

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات الصينية مقومة بالدولار زادت بنسبة 9.5% في شهر آب عن العام السابق لها إلى 235.3 مليار دولار وهو ثالث أعلى شهر على الإطلاق، في حين تراجعت الواردات الصينية مقومة بالدولار بنسبة 2.1٪، وقد بلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 34.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 شهراً.



استمرت صادرات الصين في التوسع في شهر آب، حيث استأنف الشركاء التجاريون الرئيسيون للبلاد أنشطتهم التجارية تدريجياً وانخفضت الواردات بشكل غير متوقع.



أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات الصينية مقومة بالدولار زادت بنسبة 9.5% في شهر آب عن العام السابق لها إلى 235.3 مليار دولار وهو ثالث أعلى شهر على الإطلاق، في حين تراجعت الواردات الصينية مقومة بالدولار بنسبة 2.1٪ محققة فائضاً تجارياً قدره 58.93 مليار دولار في الشهر متجاوزة 50.5 مليار دولار التي توقعها الاقتصاديون، بينما كان من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 0.1%.



إن مرونة الصين المفاجئة في الصادرات وسط الوباء العالمي ترجع إلى بعض العوامل الخاصة، بما في ذلك زيادة صادرات معدات الوقاية الشخصية ومنتجات العمل من المنزل.



إذ ارتفعت صادرات المنسوجات بما في ذلك الأقنعة بنسبة 33.4٪ في الأشهر الثمانية الأولى من حيث القيمة الدولارية مقارنة بالعام الماضي.



إن إعادة الانفتاح التدريجي للعديد من الاقتصادات في آسيا وحول العالم قد يوفر مزيداً من الدعم لصادرات السلع الصينية.

التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة



بلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 34.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 شهراً ( تشرين الثاني 2018)، وتعتبر التجارة الثنائية أحد مجالات العلاقات الأمريكية الصينية التي لم تتدهور مؤخراً، حيث أعادت الدولتان التأكيد على التزامهما باتفاق تجاري للمرحلة الأولى. واتفق المسؤولون على تهيئة الظروف لدفع الاتفاق إلى الأمام، وفقاً لوزارة التجارة الصينية.