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زلزال كاليفورنيا الثاني يحرق المنازل ويعطّل المباريات

تسبب الزلزال الذي هز جنوب كاليفورنيا اليوم السبت في الإضرار بعدد من الطرقات وإحراق المنازل وتوقيف عدد من الأنشطة الرياضة المنقولة عبر شاشات التلفزيون الأمريكية.


وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساقط حجارة ضخمة من أعالي الجبال، مما تسبب في إغلاق الطرق وتوقيف حركة السيارات.


واضطر لاعبو فريقي "نيكس" و"بيليكانس" لكرة السلة للتوقف عن اللعب بعد أن شعروا بالهزة القوية التي أثارت الهلع وسط المتفرجين.


كما تعرض قطار دوار في أحد مدن الملاهي في لاس فيغاس لاهتزازات عنيفة كادت تودي إلى كارثة.


يذكر أن الزلزال الذي بلغت شدته في البدء 7.1 درجة، وقع على بعد 125 ميلا إلى الشمال من لوس أنجلوس وتراجعت شدته لاحقا إلى 6.9 درجة حسب وكالة رصد الزلازل الأورومتوسطية.