زراعة 2700 غرسة من أشجار التوت في ريف حماة

وأشار المهندس عبد المعين صطيف رئيس دائرة الحراج إلى أن كمية هذه الدفعة تبلغ نحو 2700 غرسة مبينا انه تم اعتماد أسلوب التشجير على جوانب الطرق الحراجية الأمر الذي يتيح سهولة إنجاز أعمال التشجير ومتابعة خدمة الشجيرات وسهولة وصول الفلاح إليها لجني أوراق التوت والاستفادة منها في الأراضي الحراجية من دون مقابل.