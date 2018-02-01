زراعة 2700 غرسة من أشجار التوت في ريف حماة
بدأت مديرية زراعة حماة زراعة دفعة جديدة من غراس أشجار التوت في موقع عاشق عمر بمنطقة مصياف ضمن خطتها لتشجيع تربية دودة القز.
وأشار المهندس عبد المعين صطيف رئيس دائرة الحراج إلى أن كمية هذه الدفعة تبلغ نحو 2700 غرسة مبينا انه تم اعتماد أسلوب التشجير على جوانب الطرق الحراجية الأمر الذي يتيح سهولة إنجاز أعمال التشجير ومتابعة خدمة الشجيرات وسهولة وصول الفلاح إليها لجني أوراق التوت والاستفادة منها في الأراضي الحراجية من دون مقابل.
ولفت إلى سعي المديرية لدعم حرفة صناعة الحرير وإحيائها في منطقة مصياف من خلال مشروع تربية ديدان القز الحرير لتأمين فرص عمل للمزارعين وتحقيق دخل مادي مناسب لهم وزيادة الغطاء الأخضر من خلال تكثيف زراعة أشجار التوت اللازمة لتغذية الديدان موضحا أن المديرية وضعت في خطتها زراعة 30 ألف غرسة من أشجار التوت من الصنفين الياباني والهندي.
وكانت مديرية زراعة حماة قامت خلال الأسبوعين الماضيين بزراعة 2800 غرسة من غراس أشجار التوت موزعة على مساحة 10 دونمات في مركز تربية الحرير في قرية الكفير.
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