رسوم تشبه الضرائب

حضر اليوم السيد عماد العزب وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون زيادة الرسوم المالية على الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة والتي تتراوح بين الألف للطالب النظامي والخمسة آلاف ليرة للأحرار يعفى منها ذوي الشهداء والسجناء والمعوقين.. وقد تحدث 25 نائبا أيّد 22 منهم زيادة الرسوم ورفضها النائب الشيوعي جرجس شنور، والمستقل مجيب الدندن، وأنا، استنادا إلى المادة 29 من الدستور السوري التي تقول أن "التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻪ" وكان لي المداخلة التالية:

سيدي الرئيس:

قال لنا وزير المالية أن لاضرائب جديدة على الشعب، وأكد الكلام السيد رئيس الحكومة، بينما نرى هنا ضريبة جديدة تحت مسمى رسوم، وهي على قلتها لن تزيد الوزارة غنى ولكنها تؤثر سلبا على ميزانية أهالي الطلاب، وستكون فاتحة لضرائب تربوية جديدة قد تضيع جميل الدولة التي تفاخر بمجانية التعليم ..أدعو إلى عدم الموافقة على هذه الضريبة التعليمية إلى حين تحسن أوضاع الشعب المادية. وتمت الموافقة على مشروع قانون فرض الرسوم بأغلبية الأصوات..

نبيل صالح

