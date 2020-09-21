رحلات "اللا مكان" تنشط في زمن كورونا

ابتكرت شركات طيران عالمية رحلات جوية إلى "اللا مكان"، أي بدون وجهة محددة، تهدف الى تنشيط قطاع الطيران المتضرر من أزمة كورونا، إضافة إلى توفير رحلات للأشخاص الذين يفتقدون السفر.



وشهدت تايوان أول رحلة جوية عبر هذه الطريقة الفريدة، عندما قطعت طائرة "تايغر إير" أكثر من 1300 ميل "ألفي كيلومتر، وحلقت الطائرة على بعد حوالي 650 ميلاً شمالاً "104 كم" من تايوان، وشاهد ركاب الطائرة معالم جزيرة العطلات الكورية الجنوبية جيجو، قبل أن تعود مرة أخرى إلى حيث أقلعت.



وقدمت شركات طيران أخرى ، مثل كانتاس، وشركة "أول نبيون" اليابانية، فرصاً لشراء "رحلات جوية إلى لا مكان" للمسافرين المتحمسين.



وقالت شركة الطيران الأسترالية هذا الأسبوع إن رحلة مدتها 7 ساعات لمشاهدة الحاجز المرجاني العظيم بيعت بالكامل في غضون 10 دقائق.



وستنظم رحلة أخرى الشهر المقبل على متن طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"، التي تتميز بنوافذ أكبر من غالبية الطائرات، من سيدني، كما تباع تذاكر للدرجة الاقتصادية، ودرجة رجال الأعمال بسعر يصل إلى آلاف الدولارات.