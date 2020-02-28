رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب كورونا

نشرت السلطات في منغوليا، أنباء تفيد بأن رئيس البلاد باتولجا خلتما، ومسؤولين حكوميين آخرين، وضعوا الخميس، في الحجر الصحي بسبب كورونا.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “مونتسامي”، فإن الرئيس المسؤولين الحكوميين، سيظلون في الحجر الصحفي لمدة 14 يوما، بعد عودتهم إلى البلاد، من زيارتهم للصين.



ويعد باتولجا أول رئيس دولة يزور الصين، منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ إجراءات خاصة للحد من تفشي فيروس كورونا في كانون الثاني/ يناير الماضي.



ووصل رئيس منغوليا إلى بكين مع وزير خارجيته وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين الخميس، وعقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وقالت وكالة “مونتسامي”، إنه تم نقلهم إلى الحجر الصحي بمجرد وصولهم إلى منغوليا كإجراء احترازي.