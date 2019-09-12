ذوبان الجليد يحل لغز حادثة عام 1976

أنزل عناصر من فرق الإنقاذ من قمة شهيرة في جبال الألب الفرنسية بقايا بشرية قد تكون عائدة إلى متسلق جبال شاب اختفى قبل 43 عاما.



واختفى شاب عشريني عندما أتى لتسلق القمة بمفرده ولم يعد، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عائلته عن البحث عنه، وفقا لتقارير.



وأبلغت عائلة المفقود، المنقذين برؤيتها "بقعة برتقالية" على صفيحة لون دو ليلفرواد الجليدية في جبل إكران، نتيجة ذوبان الصفيحة الجليدية.



وأرسل اثنان من متسلقي الجبال التابعين للشرطة إلى الجبل الجليدي بطائرة هليكوبتر على، ارتفاع حوالى 3 آلاف متر حيث عثرا على قطع ملابس ورفات بشري.



وأوضحت مصادر من الشرطة، علينا انتظار نتائج اختبارات الحمض النووي لكن هناك احتمال كبير أن تكون هذه البقايا عائدة إلى جان فرانسوا بينيديتي الذي اختفى في 25 يوليو/تموز 1976.