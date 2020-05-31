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دراسة تكشف أن الأسماك تعاني من اليأس والاكتئاب

اكتشف علماء الأحياء ظاهرة اليأس لدى بعض الأسماك، ما سمح لهم باختبار بعض الأدوية المضادة للاكتئاب عليها، ونشرت مجلة Neuroscience Methods نتائج دراستهم.

وبحسب ما نقل موقع “RT”، فإن الدراسة شارك بها “علماء من روسيا والبرازيل والصين، وأجريت التجارب على أسماك تسمى بـ “زبرادانيو” بطول 4 سنتيمترات يربيها عادة العلماء في الأحواض المائية الصناعية”.

 وقال الباحث في معهد علم النفس الأحيائي في جامعة بطرسبورغ قسطنطين ديومين: “اكتشفنا أولاً أن أسماك “زبرادانيو” تتعرض لظاهرة اليأس”.

 وأضاف: “ثم توصلنا إلى استنتاج يفيد بأن استخدام مضادات الاكتئاب تجاه الأسماك التي تتعرض لليأس يؤدي إلى نتيجة يمكن مقارنتها بتأثير تلك الأدوية على القوارض والبشر”.
وأثبت العلماء أن “الكآبة هي آلية أقدم بكثير مما كانوا يعتقدون سابقاً، وظهرت منذ 340 مليون عام، مع العلم أن اليأس هو أحد أعراضها”.

 يذكر أن النماذج التجريبية الحيوانية أصبحت أداة قيمة في أبحاث علم الأعصاب العاطفي الانتقالي، بحيث أصبح النمط الظاهري للاكتئاب السريري والتجريبي، هو الهدف الرئيسي لنماذج الاكتئاب الحيواني القائمة على اليأس السلوكي.