داعش يهدم المنشآت الحكومية في ريف دير الزور

أكدت مواقع إلكترونية معارضة أن تنظيم داعش الإرهابي قام بهدم أسوار المدارس والمنشآت الحكومية في بعض قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي. ونقلت المواقع عن نشطاء «من سكان ريف دير الزور الشرقي» أن التنظيم «قام، مساء الإثنين، من خلال العمال في ديوان الخدمات، بهدم أسوار المدارس وبعض المنشآت الحكومية بقرى أبو حمام، حيث هدم مدرسة الحاوي للتعليم الأساسي والمدرسة الثانوية، إضافة إلى هدم مركز الأعلاف بالكامل، دون معرفة الأسباب أو الغاية من ذلك الفعل»، على حد تعبيرهم. وأضافت المصادر: إن التنظيم «قام بنصب عدة حواجز على مداخل القرى والبلدات بريف دير الزور الشرقي، وأجرى تدقيقاً شديداً على الأهالي، حيث تم اعتقال رجلين عند مدخل بلدية الطيبة بالقرب من مدينة الميادين، وذلك لعدم حيازتهم إثباتاً شخصياً، علماً أن الرجلين مسنان، وهما من سكان مدينة العشارة، وتم نقلهما بعد ذلك إلى مركز الشرطة الإسلامية».

من جهة أخرى، لفتت المواقع إلى أن التنظيم قام وعبر نقاطه الإعلامية المنتشرة في كل مناطق سيطرته بدير الزور، ببث إصدرات جديدة له في العراق، وتوزيع أقراص سي دي مجانية على الأهالي تحتوي تلك الإصدارت.

وكالات