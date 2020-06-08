خمس مقولات غير صحيحة حول الخبز

نقلت وكالة Expressen السويدية عن خبيرة التغذية ماريا سيتيل، تبديدها لـ 5 مقولات أساسية شائعة حول الخبز، هي:



الخبز الأسمر أكثر فائدة من الخبز الأبيض، من الناحية الصحية، لكن الخبيرة تؤكد، أنه يتم تحديد الفائدة من خلال تحديد كمية الحبوب الكاملة في الخبز، سواء كان من النوع الأبيض أو الأسود.



نفت الخبيرة أن تناول الخبز لا يتسبب دائما بانتفاخ المعدة، ويمكن أن تتشكل الغازات في البطن بسبب الصدمات النفسية وقلة الحركة، وعدم تناول ما يكفي من السوائل.



المزاعم عن "النشويات السيئة" في الخبز، أيضا ضرب من الهراء، وأشارت الخبيرة إلى أن خبز الحبوب الكاملة، يساعد على تقليل تقلبات السكر في الدم، ويسمح للمرء بالبقاء في حالة شبع لفترة أطول، وعدم استهلاك سعرات حرارية إضافية.



دحضت الخبيرة، الزعم بأن الخبز لا يشكل وجبة حقيقية، لأن الساندويتش يمكن أن يشكل وجبة كاملة.



رفضت الخبيرة الربط بين تناول الخبز بكثرة وتضرر البيئة، وشددت على أن تأثير زراعة الحبوب من أجل الخبز يبقى ضئيلا على المناخ، على عكس البقوليات، ونوهت بأنه يتم استهلاك كميات قليلة من الماء، خلال عملية إنتاج الخبز.