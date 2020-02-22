خليجي يسهم بتأسيس شركة جديدة بريف دمشق

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على تأسيس “شركة نور الأمل” المحدودة المسؤولية في ريف دمشق، ويسهم في تأسيسها مستثمر خليجي من الجنسية الكويتية.



و ستعمل الشركة في مجال الاستيراد والتصدير لكافة المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات، وإدارة المشاريع كافة عدا السياحية، وتجارة الألبسة والبياضات والأقمشة، والأحذية والحقائب والأحزمة ومستلزماتها واكسسواراتها.



ويحق للشركة أيضاً تجارة المشمعات والجلود الطبيعية والصناعية، والإكسسوارات والهدايا والعطورات وألعاب الأطفال، وتجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية، وأجهزة الحاسب والموبايلات وإكسسوراتها، وتجارة السيارات وقطعها التبديلية والإطارات، إضافة للمفروشات والأثاث المكتبي والمنزلي، ومواد البناء والإكساء والديكور، والمواد الغذائية والمنظفات.



ويوزع رأسمال الشركة المعلن عنه والبالغ 5 ملايين ليرة سورية، بين كل من حسين محمد حسين صفر، وهو كويتي الجنسية، وعلي مازن الترزي، وهو سوري الجنسية، ولكل منهم أسهم بنسبة 45%، وأما الـ10% المتبيقية فهي تعود للمستثمر السوري محمد طارق علي الرضا الحسيني.



ونص عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس إدارة ليتولى مهام العمل، وبناءً عليه تم تعيين حسين محمد حسين صفر، رئيساً للمجلس، وعلي مازن الترزي، ومحمد طارق علي الرضا الحسيني، أعضاءً مفوضين في المجلس.



وشارك علي مازن الترزي في وقت سابق بتأسيس شركة الدانة غروب للاستثمارات، بنسبة 50%، وستعمل الشركة في مجال التجارة بشكل عام من مواد كهربائية وإلكترونية، وسيارات، ومواد بناء وإكساء وغيرها.



الاقتصادي