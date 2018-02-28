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خطر تسمم أسماك المحيط الأطلسي!

 

أكدت دراسة أجراها علماء آيرلنديون، أن الأسماك التي تعيش في مياه شمال المحيط الأطلسي، تشكل خطرا جسيما على السلسلة الغذائية في العالم.

وفحص باحثون من جامعة غالوي الحكومية الآيرلندية 233 سمكة نافقة من مختلف الأصناف، جمعت من مياه شمال غرب المحيط الأطلسي بعيدا عن الشاطئ وعلى عمق وصل إلى 600 متر تحت الماء. فوجدوا في الأجهزة الهضمية لدى 70% منها بقايا نفايات بلاستيكية.

وقالت رئيسة مجموعة الباحثين ألينا فيشورك، "تصعد هذه الأسماك ليلا إلى سطح الماء لتناول الغذاء من العوالق المختلفة، وما وجدناه اليوم خطير جدا، إذ رأينا في أجهزتها الهضمية الكثير من الفضلات البلاستيكية التي تؤدي إلى موتها المحتم بالتسمم الكيميائي".

وهذا التسمم البلاستيكي يؤدي بدوره في المستقبل القريب إلى القضاء على الحيوانات المائية الأخرى الموجودة ضمن السلسلة الغذائية بأكملها، كما أنها تؤثر على أنواع الأسماك التي تصطاد وتصنّع لطعام البشر".

المصدر: تاس

 

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