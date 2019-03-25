خدعة للتخلص من بقع الملابس.. تحتاج لـ3 أشياء فقط

الحفاظ على نظافة وأناقة الملابس وبخاصة البيضاء، يمثل كابوسا للجميع، وهناك أسرار يساعد استخدامها في التخلص من بقع الملابس.



وعن حيلة للتخلص من البقع بقع الملابس وبخاصة البيضاء، بحيث يكون من السهل للغاية جعل ملابسك تبدو مشرقة في كل مرة ترتديها، وكل ما يتطلبه الأمر هو ثلاثة مكونات بسيطة.



وقضت الأم ساعات طويلة في البحث على الإنترنت في محاولة لإيجاد طريقة لتنظيف القمصان، وذلك بعد أن انضم أبناؤها إلى فريق محلي لكرة السلة، لتكتشف أن ما تحتاجه لإزالة البقع العنيدة، هو مزيج من ثلاثة أشياء وهي سائل غسل الدهون، وبيروكسيد الهيدروجين، وصودا الخبز فضلا عن فرشاة أسنان، أو فرشاة تنظيف.



وتتمثل طريقة التخلص من البقع من خلال تلك المكونات في خلط سائل التخلص من الدهون، مع بيروكسيد الهيدروجين في وعاء، ثم وضعهما على البقعة ورش القليل من صودا الخبز على المنطقة، كما يمكن استخدام الفرشاة لجعل الخليط يحتك مع ألياف الملابس، ثم ترك الملابس لمدة ساعة على الأقل، وبعدها يتم غسل الملابس بالطريقة المعتادة.