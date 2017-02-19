حوالات المغتربين إلى سوريا تسجل 1.5 مليار دولار خلال 2016

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن “قيمة حوالات المغتربين المتدفقة إلى سوريا وصلت خلال العام الماضي إلى ما يقارب الـ 1.5 مليار دولار، أي بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 4 مليون دولار يومياً”.



وأشارت المصادر، نقلاً عن موقع “الاقتصادي”، إلى أن “قيمة الحوالات تصل إلى 9 مليون أيام المناسبات والأعياد الاجتماعية وتنخفض إلى 1 مليون، في حين بلغت قيمة المستوردات نحو 5 مليار دولار”.



وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن “خطة إدارة حركة الليرة السورية التي دأب عليها مصرف سوريا المركزي خلال نهاية الربع الثاني من العام الماضي ساهمت بشكل كبير باستقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار”.



وأصبحت حوالات المغتربين إلى ذويهم أحد أهم مصادر دخل الأسرة السورية، ومتنفساً جيداً لكثير من العائلات في ظل ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى 621.9 %، بحسب احصائيات رسمية، فمبلغ الـ 100 دولار كمثال هو مبلغ ضئيل بالنسبة للمغترب إلا أنه يتخطى الـ 50 ألف ليرة سورية في سوريا.

وكالات