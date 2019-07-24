حفاضات ذكية تنبئ الأبوين على هاتفهما بوجود بول أو براز

أعلنت إحدى الشركات التابعة لـ “غوغل” تعاونها مع شركة “بامبرز” لإطلاق “حفاضات ذكية” يمكنها مراقبة أنماط النوم والأكل ومدى الحاجة لتغيير الحفاضة لدى الأطفال.



وتأتي تلك الحفاضات التي أطلق عليها اسم “لومي / Lumi”، بحسب مواقع إعلامية في صورة “عبوتين من الحفاضات وجهازي استشعار قابلين لإعادة الاستخدام بالإضافة إلى شاشة فيديو متصلة بشبكة “واي فاي”.



وتُعنى أجهزة الاستشعار هذه باكتشاف أي “نداوة في حفاضة الطفل، وإذا تبين وجود بول أو براز، ترسل تلك الأجهزة إشعاراً منبهاً بصورة أوتوماتيكية لتطبيق خاص بالأبوين على الهاتف الذكي”.



كما يمكن للتطبيق بحسب المواقع، أن “يقوم بمراقبة أنماط النوم الخاصة بالأطفال ومعدل إطعام الأبوين لهم، ويمكنه أيضاً قياس درجة الحرارة والرطوبة الموجودين في غرفة نوم الأطفال، حيث يتم إرسال البيانات المسجلة مرة أخرى إلى الهاتف الذي يوجد عليه التطبيق أياً كان مكان تواجد مستخدمه”.



وأضافت المواقع، نقلاً عن صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن “شركة “بروكتر آند جامبل”(الشركة الأم لشركة بامبرز)، طوَّرت تلك الحفاضات الذكية بالتعاون مع شركة “فيرلي”، الشقيقة العلمية لغوغل”.



ولفتت المواقع إلى أن “الشركتان أكدتا أنه لن يتم إرسال أي بيانات شخصية لأي فرد سوى الأبوين، وأن البيانات المجمعة سوف يتم استخدامها فقط في تحسين المنتج وتطويره، وهي البيانات التي تنطوي على كل المعلومات المأخوذة من مصادر مختلفة لكن لا تشمل المعلومات الخاصة التي تُشارَك بشكل مباشر”.



يذكر أنّه لم يتم الإعلان بعد عن سعر الحفاضة الذكية، لكنها ستطرح للبيع في الولايات المتحدة نهاية العام الحالي، وسيكون عملها متوافقاً مع أنظمة تشغيل الهواتف أندرويد “Android” و”iOS”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



الخبر