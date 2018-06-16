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حريق يلتهم 50 دونماً في مصياف

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لمديرية زراعة حماة ومديريتي زراعة الغاب وطرطوس من إخماد حريق بعد أن التهم 50 دونم حراج في قرية القريات بمنطقة مصياف.

وقال رئيس شعبة الحراج بقسم زراعة مصياف المهندس مرهف بيطار، بحسب صحيفة رسمية، أن “الحريق اندلع بسبب قيام شخص بحرق العشب في أرضه القريبة من مكان الحريق”.

 وأضاف أن “أرض الشخص هي بالعقار رقم 8 بحراج القريات التي تتبع لمخفر دير شميل الحراجي بمنطقة مصياف”.

وأوضح بيطار أن “الحريق استغرق إطفاؤه حوالي 14 ساعة والحراج المحترقة عبارة عن سنديان ومتصخرات”.‏

يذكر أنه تم تنظيم ضبط بالحريق وأسبابه وفرض العقوبة اللازمة بحق الشخص المتسبب به، بحسب تأكيدات مدير شعبة الحراج في قسم زراعة مصياف مرهف بيطار .


تلفزيون الخبر

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