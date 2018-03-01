حاول قتل والديه من أجل الميراث ولم ينجح.. فاستعان بضابط شرطة

شاب روسي في عمر الـ 22، ينحدر من أسرة غنية، وربما يتضح ذلك من سيارته الفارهة، لكن تلك السيارة وغيرها من الأمور لم يكن بالأمر الكافي له، فلم يشعر أنه يحصل على المال الكافي من والده، ليقرر أن يتخلص منه ومن أمه وأخته الصغيرة أيضًا كي يحصل على الميراث دون أن يشاركه فيه أحد، إلا أنه لم يكن يدرك أن مخططه سينقلب عليه وسيتعرض هو لخدعة كبرى.





وحاول الشاب الروسي، الذي لم يتم ذكر اسمه، حسب موقع “المصري اليوم”، أولًا تسميم غلاية الشاي، بوضع أقراص بها، إلا أن والده اكتشف أن شئ ما خاطئ، فلم يشرب منه هو والأم، لكنه ورغم ذلك لم يشك في ابنه.





فشلت المحاولة الأولى، وانتقل الشاب، الذي كان يبحث على الإنترنت عن طرق القتل، للمحاولة الثانية، وهذه المرة قرر أن يكسر ترمومترًا داخل سيارة والداه ليموتا تأثرًا ببخار الزئبق، لكن هذا لم يحدث أيضًا، لتفشل خطته الثانية.





واتجه الابن لخطة ثالثة، هذه المرة قرر الاعتماد على قاتل محترف.





وفي مدينة سوشي، جلس الابن مع القاتل المأجور، في سيارة الأول، ليشرح له كيف يتخطى كلاب الحراسة وكاميرات المراقبة في منزل والديه، ويعطيه خريطة مفصلة للمنزل، مطالبًا إياه بقتلهما وشقيقته الصغرى أيضًا صاحبة الـ 10 سنوات.





ووضع الابن شرطًا وحيدًا لتسليم المبلغ المتفق عليه وهو قرابة 3 مليون روبل، وهو أن يلتقط القاتل صورًا لجثث أفراد أسرته ليريه إياها، على أن يسلمه المبلغ عقب حصوله على الميراث.





ووافق القاتل ليعود له بعدها ببضعة أيام، ويقابله على الطريق في سيارته، ليؤكد له انتهاء العملية، ويريه صور لوالديه وهما يرقدان وسط برك من الدماء، ليعبر الابن عن “سعادته” قبل أن يعد القاتل بتسليمه المبلغ المتفق عليه بمجرد استلامه ميراثه، لكنه كان على بعد ثوان من اكتشاف الخدعة، فمن جلس بجانبه لم يكن حقًا قاتلًا محترفًا، بل ضابط شرطة.





واعتقلت الشرطة الشاب ليكتشف أن الصور التي شاهدها لوالداه وهما غارقان في دمائهما لم تكن سوى تمثيلية أعدتها الشرطة، بمساعدة خبراء الخدع والمكياج، وشارك فيها والداه اللذان مثلا موتهما في الصور للإيقاع به.



