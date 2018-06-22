حافظ على رائحة عطرك لأطول فترة ممكنة بهذه النصائح الرائعة !

بالتأكيد يفضل كل رجل أن يحظى بعطر فاخر ذو رائحة رائعة ويمتاز بامتداد مفعوله لفترات زمنية طويلة لمنحه تكاملاً مثالياً مع مظهره الخارجي ولكن ما يحدث في الكثير من الأوقات بالنسبة لبعض الرجال أمر مغاير تماماً.

فهناك نسبة كبيرة من الرجال يرتكبون أخطاء كارثية عند استخدام عطورهم تجعل مفعولها يختفي تماماً بعد فترة زمنية قصيرة على الرغم من ارتفاع جودتها وتكامل المواد المتداخلة في تصنيعها لذلك هذه بعض النصائح الهامة والتحذيرية التي تؤثر بشكل كبير على استدامة مفعول عطرك المفضل، وفق ما نشرت مجلة “الرجل”.

1- بعد الاستحمام أفضل

دائماً ما ينصح خبراء الموضة الرجال برش العطر مباشرةً بعد الاستحمام لضمان استمرار مفعوله وتأثيره لفترات أطول من المعنادة ولذلك بسبب مفعول الاستحمام بالمياه المنعشة في فتح مسام الجلد وهو الأمر الذي يسمح لجزئيات العطر بالتسرب إلى البشرة ومنح الرجال رائحة رائعة طويلة الأمد.

2- لا تتركها في دورة المياه

بالتأكيد دورة المياه هي المكان الذي يشعر فيه الجميع بالراحة ولكن لا ينطبق هذا الأمر على العطر المفضل لديك فالبيئة الرطبة والمبللة والأضواء داخل دورات المياه له مفعول فتاك وسلبي في تفتيت جزئيات العطر ومكوناته وهو ما يجعل تأثيره أقل ودرجة ثباته ضعيفة.

ومن الأفضل دائماً وضع عطرك الخاص في مكان بارد وجاف ويفضل أن يتميز بإضاءة خفيفة وخافتة وذلك لضمان أن يحافظ على مفعوله وتأثيره القوي عند الاستخدام.

3- الترطيب أولاً

بعد ارتداء ملابسك واكتمال جاهزيتك تأكد من استخدام مرطب للبشرة أو أي نوع يناسب بشرتك من الكريمات الخاصة للرجال قبل وضع العطر وذلك من أجل الحفاظ على بقاء مفعوله لأطول فترة ممكنة وذلك لأن استخدام العطر على البشرة الجافة تساهم بسرعة تبخره من على سطحها وهو الأمر الذي يؤثر سلبياً على امتداد مفعوله بكل تأكيد.

4- ليس على الملابس

من أكثر الأخطاء التي يرتكبها الرجال عند وضع العطور هي رش الرذاذ مباشرةً على الملابس وهو ما يترتب عليه عدة أضرار لعل من أهمها هو تعريض الملابس للتلف بسبب احتواء أغلبية العطور على نسبة كبيرة من الكحول إضافة إلى فقدان العطر لفاعليته والفترة الزمنية لاستدامة مفعوله بسبب انتزاع الهواء الذي يحتك بالجسم وأنسجة الملابس لجزئيات العطر بسرعة كبيرة وبذلك لن ينعم الرجال سوى بدقائق قليلة من الرائحة قبل أن تختفي وتتطاير.

وكالات