حادثة سرقة غريبة في دمشق

ادعى أحد الأشخاص إلى قسم شرطة الشاغور في دمشق بقيامه بإحضار فتاة إلى منزل شقيقته أثناء غيابها عن المنزل بقصد ممارسة “الجنس” معها، وبعد دخولها المنزل قامت بوضع مادة منومة له، وأقدمت على سرقة مبالغ مالية وأوراق رسمية وجوالين من منزل شقيقته.

ومن خلال البحث وجمع الأدلة عن المشتبه بها تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من معرفة هويتها وتبين أنها شخص شكله الخارجي يشبه النساء يدعى (ب . م)، وهو من أرباب السوابق بجرائم ممارسة “اللواطة”، والسكر العلني، والتشرد، وتصيد الزبائن، وتعاطي الحبوب المخدرة.



ومن خلال المتابعة تم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية، وجوالين، وثلاث معاطف نسائية من منزل شقيقة المدعي، وممارسة “اللواطة” مقابل المنفعة المادية، وتعاطي الحبوب المخدرة.

وأثناء تحري منزل المقبوض عليه لاسترداد المسروقات تم توقيف أشقاءه الثلاثة حيث تبين من تدقيق أوضاعهم أنهم مطلوبين بجرائم التخلف عن الخدمة الاحتياطية وتعاطي المخدرات.

ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى الجهات المعنية أصولاً.



المصدر: وزارة الداخلية