جريمة مفجعة.. سمّمت طفلتها بالملح… وتبريرها لفعلتها أكثر فظاعة

أقدمت امرأة أميركية على قتل طفلتها بطريقة غريبة، مستخدمة الملح. وقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 30 عاماً.



وفي التفاصيل أن الأميركية كيمبرلي مارتينيز، 25 عاماً، وهي أم لـ3 أطفال، تعمدت تسميم ابنتها بيتن التي تبلغ شهرها الـ 17.

وقد فعلت ذلك من خلال إطعامها كميات كبيرة من الملح. وكانت أشارت في التحقيقات إلى أن ابنتها تناولت الملح من تلقاء نفسها.

إلا أن طفلها الذي يبلغ عامه الرابع كشف كذبها، وقال إنه شاهد والدته وهي تطعم شقيقته الملح بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن”.



وعلى الإثر اعترفت الأم بفعلتها، مشيرة إلى أن هذا شكل جزءًا من خطتها لاستعادة زوجها بعد انفصالها عنه. وتعبيراً عن أسفها قالت: “كانت بيتن محبوبة من الجميع، تضحكهم دائماً، ولم تكن تبكي أبداً”.



وبعد إلقاء القبض عليها، عثر في منزل كيمبرلي على كيس ملح أسفل وسادة أريكة. ونقلت الصحيفة عن مصدر طبي قوله إن كمية الملح الزائدة أحدثت ضرراً كبيراً في دماغ الطفلة.