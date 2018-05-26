جريمة مروعة في وادي بردى !!

تلقى أهالي قرية الحسينية في وادي بردى بريف دمشق في اليوم السابع من رمضان نبأ فاجعا بمقتل الشاب صلاح درويش مرعي ذو الثمانية عشر عاما على يد مجموعة شبان من قرية مجاورة.

وقد روى الأهالي أن مجموعة شبان من قرية مجاورة كانوا يثيرون الفوضى على الدرجات النارية مساء الأربعاء 23/5/2018 في شوارع بلدة الحسينية الواقعة في وادي بردى بريف دمشق، مما أثار مشادة كلامية بينهم وبين الشاب المغدور انتهت بطعنه بحربة في الصدر مما أدى لوفاته على الفور.



وقد لاذ الجناة بعد الحادث بالفرار من القرية، بعد ما أرّقت تلك الجريمة قلوب وعيون أهالي المنطقة التي أعاد إليها الجيش السوري الأمن بعد تحريرها من المجموعات المسلحة مطلع العام الماضي.

وكالات