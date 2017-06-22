جدل العروبة لن ينتهي
صالح: عمل لجنة الأمن الوطني لم يتطور خلال الحرب … بعد الخلاف.. التصويت يحسم أمر اللجان في مجلس الشعب
تعاون إسرائيلي أردني لمواجهة النفوذ الإيراني
الجيش يدك «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» يتفرج
الولايات المتحدة وروسيا تتأرجحان على حافة الحرب
ميليشيات وأكاذيب وعنصرية كردية تسمم بيئة عفرين
المحكمة الدستورية العليا بمصر توقف الأحكام حول تيران وصنافير
القضاءعلى العشرات من إرهابيي “داعش” و “ النصرة” بدير الزور ودرعا وريف السويداء
الأمن اللبناني يوقف شخصاً لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي
مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي: تثبيت عدد من اللجان وتغيير مهام بعضها
الأمم المتحدة: لقاءات متواصلة بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين
الجيش يتقدم في بادية دمشق وجبهات درعا تشتعل
قسد: أكثر من ألف مقاتل أميركي معنا!
«التيار الحازمي» و«الجهادي» جاك
توقف تقدم «قسد» في جبهات الرقة ومجازر التحالف تتواصل

جدل العروبة لن ينتهي

كما أن العروبة بعد الحرب باتت مصدر خلاف بين السوريين فهي كذلك بين نواب مجلس الشعب، حيث استمر الخلاف اليوم لنصف ساعة حول تسمية " لجنة الشؤون الخارجية" أم "لجنة الشؤون العربية والخارجية" حيث أكد البعثيون المحافظون على إضافة كلمة العربية بينما رأى البعثيون الحداثويون على أنها إضافة آيديولوجية على قوانين لاتحتمل التزيد.. وقد أعجبت بحوار كلا الطرفين على الرغم من أني أرى أن دعوى العروبة تناسب الحوار داخل الإجتماعات الحزبية وليس في نقاشات مجلس الشعب الذي يفترض أنه يمثل كامل القوميات السورية، وأن التأكيد على إحداها وتجاهل الأخرى أمر لايصب في قناة تنمية حس المواطنة والمساواة التي ينادي بها الدستور السوري في بنده الأول.. لماذا نحن في سوريا نبالغ في عروبتنا دونا ًعن باقي العرب الآخرين ؟! وماهي الحكمة من تلازم خط العروبة مع الإسلام ؟ هل يقربنا ذلك من داعش والنصرة أم يفرقنا عنها ؟ تساءلت في سري دون إعلان ذلك حتى لا يحدث خلاف وجدل برلماني ويقال أني أشق الصف العربي ..

 

نبيل صالح