"ثلوج تموز" تغطي مدينة "كوينسي" الأمريكية

فوجئ سكان مدينة "كوينسي" الأمريكية بغيمة بيضاء غمرت منطقة فيها، ليتم تداول مقطع فيديو يظهر ما يشبه العاصفة الثلجية غطت محطة وقود والمناطق المحيطة بها، ما دفع الشرطة الأمريكية لإصدار بيان حول ما حدث وسمي بـ "ثلوج يوليو".



ونشرت الشرطة الأميركية مقطع فيديو يظهر لحظات سقوط المياه والرغوة البيضاء على الموجودين في محطة الوقود، بولاية ماساتشوستس، شارحةً أن هذا الأمر سببه عطل حصل في المحطة.



وقالت الشرطة أن "المشهد الواضح ليس لثلوج، بل هي رغوة بيضاء انتشرت نتيجة عطل فني حصل بنظام إخماد الحرائق في محطة الوقود".



وأشارت الشرطة إلى أن "هذا العطل أدى لإصابة ثلاثة أشخاص بمشاكل في التنفس، وجرى نقلهم إلى المستشفى".



ويقوم نظام إطفاء الحرائق المعتمد ببعض محطات الوقود في أمريكا، على آلية وجود مرشات أساسية وأخرى ثانوية، تطلق جميعها بقوة كبيرة الرغوة والمياه تلقائياً، لتغطي كافة أجزاء المحطة، بما يشبه انفجاراً رغوياً قد يساعد على السيطرة بشكل ما على الحريق لحين قدوم سيارات الإطفاء.