توقيف عصابة سرقة سيارات في طرطوس .. واستعادة ثلاث سيارات مسروقة

تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من توقيف عصابة سرقة سيارات مؤلفة من ثلاثة اشخاص ومصادرة سيارة نوع مرسيدس كانت بحوزتهم، وهم المدعوون : ( ح. أ ) و( ع. ر ) و(خ .ح )، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة سبع سيارات من محافظتي طرطوس وحمص ، وذلك عن طريق كسر زجاج السيارة المراد سرقتها وخلع قفل التشغيل ووصل الأسلاك الكهربائية وتشغيلها، ثم التوجه بالسيارة المسروقة إلى محافظة حماه وبيعها لشخص متواري، والسيارات التي قاموا بسرقتها هي:



- أربع سيارات نوعها (هونداي الينترا ) قاموا بسرقتها من محافظتي حمص وطرطوس، وبيعها بمبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية.



- سيارتان نوعهما (كيا سيراتو ) قاموا بسرقتهما من مدينة صافيتا ومنطقة الدريكيش، وبيعهما بمبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ليرة سورية.



- سيارة نوعها (افانتي) قاموا بسرقتها من مدينة صافيتا، وبيعها بمبلغ ثمانمائة ألف ليرة سورية.تم استرداد ثلاث سيارات نوعها ( هونداي النترا )، وسلمت إلى أصحابها أصولاً .



وبتدقيق قيود السيارة المصادرة تبين أنها تحمل لوحة عائدة لسيارة أخرى، وإنهم حصلوا عليها من شخص يدعى ( أ. س )،تم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإحضاره السيارة من شخص متواري .على سبيل الإعارة، وبيعها لهم بمبلغ مليون ومائتي ألف ليرة سورية .



ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص .



وزارة الداخلية