توقعات بإنتاج نحو 100 ألف طن من البندورة خلال الموسم الحالي

قدرت مديرية الزراعة بحماة إنتاج المحافظة من محصول البندورة خلال الموسم الزراعي الحالي بنحو 100 ألف طن.



وأوضح معاون مدير الزراعة الدكتور صطام الخليل أن زراعة البندورة تلقى إقبالاً جيداً من فلاحي المحافظة بسبب دورة إنتاجها القصيرة نسبياً وغزارة الإنتاج وتزايد الطلب عليها من قبل المستهلكين مبيناً أن أهم مناطق زراعة البندورة تتركز في محيط المدينة على ضفاف نهر العاصي وخاصة في بساتين الضاهرية والجاجية وخطاب والشيحة وكازو وقمحانة وسريحين إضافة إلى منطقة محردة.



وكانت الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل مديرية الزراعة بحماة قد أنتجت الموسم الماضي أكثر من 110 آلاف طن من البندورة.