الجيش يقتحم 4 بلدات على مشارف خان شيخون جنوب إدلب
معارك جنوب إدلب مستمرة وأنقرة تضغط لتسريع إجراءات «المنطقة الآمنة»
الولايات المتحدة تعرقل افتتاح معبر “القائم” العراقي الحدودي مع سوريا
نصر الله: هدف العدوان الإسرائيلي على لبنان كان القضاء على المقاومة في المنطقة وإقامة “شرق أوسط جديد”
وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا معاديا في منطقة مصياف بريف حماة
الجيش يحرر بلدة مدايا جنوب إدلب ويحتضن خان شيخون ناريا
أمريكا تتخلى عن “قسد” لصالح تركيا في “المنطقة الآمنة”
الجيش يضم ريف اللاذقية لمعارك الشمال
إلى أين ستهرب المجموعات الإرهابية مع تقدم الجيش السوري في ريف إدلب؟
1500 مستفيد من برنامج دعم المسرحين من خدمة العلم..والقرض غير كافٍ
الجيش يستعيد السيطرة على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس في ريف إدلب
4 كم تفصل الجيش السوري عن خان شيخون
الجيش العربي السوري يواصل تقدمه في ريف إدلب
تركيا تهدد مجددا بتدخل عسكري شرق الفرات “مهما كلفنا الأمر”
بمشاركة دبابات T-90 .. شاهد كيف حرّر الجيش السوري قرى الريف الحموي

توقعات بإنتاج نحو 100 ألف طن من البندورة خلال الموسم الحالي

قدرت مديرية الزراعة بحماة إنتاج المحافظة من محصول البندورة خلال الموسم الزراعي الحالي بنحو 100 ألف طن.


وأوضح معاون مدير الزراعة الدكتور صطام الخليل  أن زراعة البندورة تلقى إقبالاً جيداً من فلاحي المحافظة بسبب دورة إنتاجها القصيرة نسبياً وغزارة الإنتاج وتزايد الطلب عليها من قبل المستهلكين مبيناً أن أهم مناطق زراعة البندورة تتركز في محيط المدينة على ضفاف نهر العاصي وخاصة في بساتين الضاهرية والجاجية وخطاب والشيحة وكازو وقمحانة وسريحين إضافة إلى منطقة محردة.


وكانت الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل مديرية الزراعة بحماة قد أنتجت الموسم الماضي أكثر من 110 آلاف طن من البندورة.