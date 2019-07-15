توسع بزراعة اللوز في السويداء والمساحات المزروعة تبلغ 24240 دونما

شهدت محافظة السويداء خلال السنوات القليلة الماضية توسعا في زراعة أشجار اللوز بمنطقتي الاستقرار الثانية والثالثة جراء قدرتها على تحمل الظروف البيئية ومقاومة الجفاف وجدواها الاقتصادية.



وبحسب معاون مدير زراعة السويداء المهندس علاء شهيب تتجاوز مساحات الأراضي المزروعة باللوز 24240 دونما منها 18350 دونما مزروعة بعلا وتتركز في المناطق الشرقية للمحافظة وضهر الجبل و5890 دونما مروية تنتشر في منطقتي شهبا والغربية.



ويبلغ عدد الأشجار المزروعة باللوز بالمحافظة كما يبين المهندس شهيب نحو 673 ألف شجرة يشكل المثمر منها 528 ألف شجرة ويتراوح إنتاجها السنوي بشكل وسطي بين 1700 و 3000 طن.



وتعد شجرة اللوز وفقا للمهندس شهيب ذات عائد اقتصادي كبير كون تكاليف إنتاجها منخفضة وأسعار ثمارها مرتفعة قياسا بباقي الأنواع ويمكن تخزينها لفترات طويلة.



وأصناف اللوز المنتشرة بالسويداء تتعدد وأهمها كما يذكر شهيب “التكساس الأمريكي والفيرانيس” وهي متأخرة بموعد إزهارها مما يحميها من خطر الصقيع الربيعي إضافة لصنف العوجا الذي يستهلك غالبيته أخضر.



وتماشيا مع توسع زراعة اللوز يقترح رئيس دائرة زراعة شهبا المهندس موفق الجمال الشيخة زيادة المقنن المائي للأشجار المزروعة على آبار المكرمة والتي دخلت طور الإثمار والتركيز على الأصناف المتأقلمة مع بيئة المحافظة ومراعاة وجود أكثر من صنف في البستان الواحد بما يخدم نجاح عملية التلقيح.



وأمام الإقبال على زراعة اللوز بالمحافظة فإن مديرية الزراعة توفر للمزارعين سنويا بشكل وسطي نحو 25 ألف غرسة كما يقول رئيس دائرة الإنتاج النباتي فيها المهندس أكرم سراي الدين.



وشجرة اللوز كما يبين المزارع فارس حميد نموها أسرع ولا تحتاج إلى كميات أمطار مرتفعة ولا تتطلب خدمات كبيرة قياسا بباقي الأشجار لكنها تستلزم متابعتها فيما يتعلق بدبور ثمار اللوز لمكافحته تفاديا لأضراره.