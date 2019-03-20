تناول البيتزا يوميا لمدة 37 عاما وهذا ما حدث ليلة زفافه

عكف مدرس أمريكي، يدعى مايك رومان، على تناول البيتزا على الأقل مرة واحدة يوميا على مدار الـ 37 عاما الماضية.



وذكر موقع “نوتيتسي دلموندو” الإيطالي أن عشق رومان للبيتزا بدأ في عمر 3 أو 4 سنوات، عندما أعدتها له والدته لأول مرة، وازداد حبه للبيتزا لدرجة أنه ظل يصر على تناولها كل يوم، ولم تفلح محاولات والديه لإقناعه بتناول أطعمة أخرى.



منذ ذلك الحين كان يأكل البيتزا مرة واحدة على الأقل يوميا، وظل على نفس الحال طوال طفولته ومراهقته وبعد بلوغه سن الرشد بسنوات.



وقال مايك إنه غالبا ما كان يتناول البيتزا على وجبة الإفطار والغداء والعشاء لسنوات عديدة، ولكنه بدأ مؤخرا في التحول من البيتزا إلى ساندويتش زبدة الفول السوداني في وجبة الغداء، لكنه دائما يأكل البيتزا على وجبة العشاء كل يوم.



وقال رومان في مقابلة صحفية “أتناول البيتزا في أماكن مختلفة، لذلك هناك تنوع جيد، إنها ليست مشكلة كبيرة”.



يشار إلى أن مايك، البالغ من العمر 41 عاما، لم يتخل يوما عن عادة أكل البيتزا حتى ليلة زفافه، الذي أقيم منذ عام، كما حافظ على عادته أثناء شهر العسل الذي قضاه في أوروبا، ويؤكد مايك إن صحته العامة جيدة، وأن النظام الغذائي القائم على البيتزا لم يسبب له أي مشاكل صحية حتى الآن.