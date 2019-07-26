تغيير فصيلة الدم أصبح ممكناً !

أعلن علماء من جامعة كولومبيا البريطانية إمكانية تغيير فصيلة الدم قريباً، حيث تجري البحوث والدراسات اللازمة لذلك.



وعثر العلماء على نوع من البكتيريا يستطيع تغيير فصيلة الدم، إذ بفضله يمكن إنقاذ حياة عديد من الأشخاص، الذين يمتلكون فصيلة دم نادرة.



ووفقاً للعلماء، فقد فوجئوا عندما أظهرت بكتيريا بسيطة قدرتها أثناء التجارب والدراسات على أن تصبح «متبرعاً» للدم. وقام العلماء أولا بإجراء التجارب المعتادة على أحد أنواع البكتيريا، ومن ثم تفاجؤوا بقدرتها على تحويل فصيلة الدم، وكانت هذه البكتيريا موجودة في القولون داخل جسم الإنسان، وهي قادرة على تحليل التركيبات المعقدة للسكريات بسهولة إلى عناصر بسيطة، ولهذا السبب بالتحديد يتم تغيير زمرة الدم.



سبوتنيك



