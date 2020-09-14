تعرّف على أسباب الاكتئاب المفاجئ

غالبًا ما يُعد الشعور بالاكتئاب المفاجئ شعوراً مزعجًا للأشخاص، فلنتعرف في هذا المقال على أسباب الاكتئاب المفاجئ.



يعد الاكتئاب أحد الاضطرابات المزاجية التي ينشأ عنها الشعور بالحزن وفقدان الاهتمام، ويؤثر الاكتئاب على الشعور والسلوك والتفكير.



كما قد يؤدي إلى مشاكل صحية وعاطفية عديدة، إضافة إلى ذلك فإن الاكتئاب يؤثر على النشاطات اليومية المعتادة للإنسان. فلنتعرف على أسباب الاكتئاب المفاجئ:



أسباب الاكتئاب المفاجئ



يعد الاكتئاب اضطرابًا مزاجيًا إذ أنه أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، إذ يشترك العديد من الأسباب لحدوث حالة الاكتئاب، حيث تتضمن هذه الأسباب ما يأتي:



1. المشاكل الصحية



يعتبر وجود المشاكل الصحية أحد مسببات الاكتئاب للإنسان، فقد تسبب الإصابة بأمراض مزمنة أو أمراض مهددة للحياة حالة من الاكتئاب للمصاب مما يؤدي إلى الشعور بأعراض الاكتئاب بشكل مفاجئ وغالبًا ما يستمر لفترات طويلة.



إضافة إلى ذلك فإن التعب الشديد وانخفاض الرغبة الجنسية الناتجة عن أمراض معينة قد تسبب حالة إكتئاب للمصاب.



2. التغيرات الهرمونية



تعد التغيرات الهرمونية أحد أسباب الاكتئاب المفاجئ عند الإنسان، إذ تحدث التغيرات الهرمونية نتيجةً لحدوث الحمل أو بعد الولادة أو عند انقطاع الطمث، وبالإضافة إلى ذلك قد تسبب مشاكل الغدة الدرقية تغيراً في الهرمونات.



3. اضطرابات النوم



يؤدي عدم أخذ كمية كافية من النوم إلى حدوث الاكتئاب المفاجئ عند الإنسان، وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص المحرومين من النوم لديهم نشاط دماغي أكبر عند مشاهدة صور مزعجة مقارنةً بالفئة التي تأخذ وقتًا كافيًا في النوم، إذ يشبه هذا النشاط نشاط المصابون بالاكتئاب.



4. استهلاك الأدوية والكحول



يعد استهلاك الكحول أحد أسباب الاكتئاب المفاجئ، إذ يؤدي إلى الاكتئاب الدائم في بعض الأحيان، كما يساهم استخدام بعض الأدوية في زيادة التعرض للاكتئاب.



5. التدخين



هناك علاقة كبيرة ما بين الإقلاع عن التدخين والإصابة بالاكتئاب، إذ يرجع تفسير هذه العلاقة إلى أن النيكوتين الموجود في السجائر يؤثر على الناقل العصبي في الدماغ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السيروتونين والدوبامين، والتي تعد الية عمل مضادات الاكتئاب.



6. الشعور بالوحدة



يؤدي الشعور بالوحدة إلى الإصابة بالاكتئاب المفاجئ، إذ يعد الابتعاد عن العائلة والأصدقاء أو الغربة أحد أسباب الاكتئاب.



7. الموت أو الخسارة



يعتبر الموت أو الشعور بخسارة شخص أو شيء ما أحد أسباب الاكتئاب المفاجئ، إذ يزيد الشعور بالحزن من خطر الإصابة بالاكتئاب عند الإنسان.



8. النزاعات



قد ينشأ الاكتئاب عند الأفراد نتيجةً لحدوث النزاعات والخلافات العائلية أو مع الأصدقاء، حيث يكون لدى الشخص قابلية بيولوجية للشعور بالاكتئاب.



طرق الوقاية من الإصابة بالاكتئاب



هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للوقاية من الإصابة بالاكتئاب، إذ تتضمن هذه الطرق ما يأتي:



ممارسة الرياضة بشكل مستمر، إذ تساعد الرياضة على التقليل من عوامل الخطورة التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب.



التقليل من الاختيارات اليومية.



التقليل من التوتر والضغوطات.



الابتعاد عن الأشخاص الذين يسببون الاكتئاب.



المحافظة على الغذاء الصحي المتوازن والحفاظ على الوزن المثالي.



التقليل من شرب الكحول والأدوية التي قد تسبب الاكتئاب.



المحافظة على العلاقات الاجتماعية القوية.