تعرف على 7T Pro المتطور من OnePlus

عادت شركة OnePlus لتتميز في سوق الأجهزة الذكية، وطرحت هاتفا جديدا صنف كواحد من أكثر الهواتف تطورا في الأسواق.



وأتى هذا الهاتف+Snapdragon 855، المصنف كأفضل معالجات الهواتف حاليا، وحصل على ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت، ما يجعل منه هاتفا مناسبا لعشاق التصوير ومحبي الألعاب الإلكترونية.



ومن بين الميزات المهمة التي حصل عليها هذا الجهاز هو بطارية بسعة كبيرة، تعمل مع ميزة Warp Charge 30T للشحن السريع (30 واطا).



كما زودته OnePlus بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مثبتة على هيكل متحرك مخفي داخل الهيكل، يخرج منه عند الحاجة لاستعمال الكاميرا.



أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت ثلاثية العدسة، بدقة (48+16+12) ميغابيكسل، قادرة على تسجيل الفيديوهات بتقنية التصوير البطيء وبمعدل 690 إطارا في الثانية، والتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل فتحات عدساتها الكبيرة.



المصدر: 4apk