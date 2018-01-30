تعرف على الدولة التي لن يتبقى بها قطرة ماء

بعد ثلاث سنوات من الجفاف، لم يعد لدى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا ما يكفي من المياه سوى لأقل من 95 يومًا فقط، حيث أعلن مسؤولو الدولة الأفريقية أنه لم يتبق سوى 95 يومًا حتى تصل العاصمة إلى “يوم الصفر”، وبذلك ستكون أول مدينة كبرى فى العالم سينفذ منها الماء.





وقالت مجلة “التايم” الأمريكية، إنه ما لم يقم السكان بخفض الاستخدام اليومي للمياه بشكل جذري، فإن عمدة المدينة “باترشيا دي ليل” تحذر من أن 4 ملايين شخص ستنفذ منهم المياه بالتحديد يوم 22 أبريل المقبل.









وأشارت “تايم” إلى أن هذه الحسابات حقيقية وتتم كل أسبوع على أساس الاستهلاك اليوم واحتياطي المياه، وفي الثامن من يناير عدّلت عمدة كيب تاون التاريخ من 29 أبريل إلى 22 أبريل، بناء على الارتفاع في الاستخدام اليومي في أنحاء المدينة.



