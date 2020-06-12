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تعرف على أهم الحيل للتخلص من الوزن الزائد

نشر موقع "بينك فيلا" بعض النصائح اليابانية، التي تساعد بشكل جيد في إنقاص الوزن منها:

لا تتدرب مثل مصارعي السومو، فهؤلاء يتخطون وجبة الإفطار، ويقضون كل صباح في ممارسة التمارين المكثفة ثم يتناولون الغداء بكميات كبيرة، ثم يخلدون للاستراحة مجددا، ثم يستيقظون ويكررون الشيء نفسه في المساء.

الحفاظ على الجسم دافئًا هو خدعة أخرى، حيث السلطات النيئة أو الخضار أو الفاكهة صحية وتزيل السموم، إلا أنها شديدة البرودة بالنسبة لجسمنا.

لا تشرب الماء أو أي مشروب أثناء تناول وجباتك، فإن ذلك سيعطل عملية الهضم. 
احرص على إبقاء جسمك رطبًا عن طريق تجنب تجفيف الأشياء مثل الكافيين من القهوة والشاي الأسود. قم بتضمين الأطعمة المرطبة أثناء وجبات الطعام وتناول المياه قبل الوجبات. 
حمامات ساخنة والتي يمكن لها أن تحسن الدورة الدموية، مما يساعد على الهضم وإزالة السموم من المسام ويؤدي ذلك أيضًا إلى فقدان الوزن.