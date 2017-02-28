تطوير ساعة ذكية للمكفوفين

طوَّرت إحدى الشركات ساعة ذكية مصممة للمكفوفين، تمكِّنهم من الإحساس بالوقت عن طريق لمس نقاط بارزة فيها.

حيث تعتمد ساعة «دوت» الذكية الجديدة على طريقة «بريل» التقليدية، مع واجهة تمتلك عدداً من النقاط البارزة لتوصيل الرسائل والإرشادات إلى مَن يرتديها، وتستخدم الساعة تقنية فريدة من نوعها، حيث تعتمد على حاسة اللمس من خلال وجود جهاز يُستخدم لعرض نظام بريل، يتكون من سلسلة من النقاط تصل إلى 4 أحرف، يسهل التبديل بينها، ما يسمح بقراءة الرسائل الواردة إلى الهاتف الذكي.

وتتم مزامنة الساعة مع الهاتف الذكي باستخدام تقنية «البلوتوث»، كما يمكن التحكم في معدل التحديث لعرض الأحرف بسرعة متفاوتة، وقد تم تدعيمها بمنبه وتطبيق للدردشة، بالإضافة إلى بطارية قوية يمكنها الصمود 5 أيام.

جدير بالذكر، أن سعر الساعة يقرب من 320 دولاراً، وسيتم البدء في بيعها بشهر آذار المقبل بعد أكثر من 3 سنوات من التطوير.

وكالات