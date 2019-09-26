تطبيق جديد للعشاق.. يكشف حبّك الحقيقي!

يمكن اختبار مدى حب الطرف الآخر، بواسطة تطبيق إلكتروني، يمكن الاعتماد عليه، في الكشف عن حبك الحقيقي، خاصة إذا كنت تحتاج إلى مؤشرات تؤكد مشاعرك.



وأشارت إلى أن التطبيق الجديد يعتمد على تحليل المحادثات الإلكترونية بين الطرفين عبر الإنترنت، ويرصد نتائج التحليل، الذي يشير إلى مدى حبك للطرف الآخر.



وأوضحت الصحيفة أن التطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لقراءة آلاف من المحادثات النصية وتحليلها، لافتة إلى أنه يحدد، بعد ذلك، مدى التوافق بين الطرفين ويمنحهم علامات على ذلك أيضا، في شكل إحصائيات.



ويحمل التطبيق اسم “MeI” أيضا بعض النصائح عن المواعدة لمساعدتك في الوصول إلى الشريك المناسب، بحسب الصحيفة.



وتم طرح التطبيق التجريبي في متجر “غوغل بلاي” العام الماضي، ليكون دليل المحبين في تحديد طريقة مثلى للتعامل مع شريكك في الحياة.



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