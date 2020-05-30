تصدير الفواكه رفع الأسعار بشكل جنوني!
صرّح عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال، أسامة قزيز بأن 70% من إنتاج بعض أصناف الفواكه، يتم تصديره إلى الخارج حالياً، وهذا ما سبب الارتفاع الجنوني في أسعارها، إضافة لقلة عرض بعض الأصناف مع بداية موسمها.
ونوّه بأن سعر كيلو الكرز بالجملة اليوم يتراوح بين ١١٠٠ و١٧٠٠ ليرة، حسب نوعه، في حين أن سعر كيلو المشمش يتراوح بين ٦٠٠ و٨٠٠ ليرة، وهناك مشمش أبيض يسمى بالذهبي، يباع الكيلو منه بسعر ١٥٠٠ ليرة.
وبالنسبة للخضر، بيّن قزيز أن أسعارها انخفضت بشكل كبير اليوم، قياساً لأسعارها قبل العيد، فعلى سبيل المثال كان كيلو البندورة نوع أول يباع بالجملة بسعر ٦٠٠ ليرة قبل لعيد، أما اليوم، فيباع بسعر ٢٠٠ ليرة، أي انه انخفض بنحو 67%.
وأشار إلى أن الانخفاض في سعر البندورة سببه الإنتاج الكبير، وارتفاع درجات الحرارة الذي أدى إلى زيادة معدلات قطافها، متوقعاً أن ينخفض سعر الكيلو في الجملة أكثر، خلال الأسبوعين القادمين أكثر، ليصل إلى ١٥٠ ليرة.
وبيّن أن هناك عرض كبير للخضر في سوق الهال، وطلب كبير أيضاً على شرائها، من قبل تجار المفرق، بعد انخفاض أسعارها اليوم، إذ إن كيلو الفاصولياء نوع أول يباع بالجملة بسعر ٤٠٠ ليرة، والباذنجان نوع أول بسعر ٢٥٠ ليرة، والفليفلة نوع أول بسعر ٢٥٠ ليرة، والكوسا نوع أول بسعر ٢٠٠ ليرة، والخيار البلدي نوع أول بسعر ٣٠٠ لير.
الوطن